Главу поселка будут судить за незаконное строительство в охранной зоне Байкала

НОВОСИБИРСК, 21 мая. /ТАСС/. Глава администрации Листвянского муниципального образования предстанет перед судом за выдачу незаконных разрешений на строительство жилых домов в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, сообщается во вторник на сайте СК РФ.

"Глава администрации указанного муниципального образования незаконно выдавал разрешения, в том числе иностранным гражданам, на строительство индивидуальных жилых домов в поселке Листвянка в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. На основании выданных разрешений собственниками на земельных участках производились строительные работы", - говорится в сообщении о версии следствия.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), максимальное наказание - лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее сообщалось, что обвиняемый отправлен под домашний арест, По информации сайта администрации Листвянки, главой поселка был Александр Шамсудинов. Как уточнило следствие, по решению суда он отстранен от занимаемой должности.

Поселок Листвянка расположен на Байкале у истока реки Ангары, в 70 км от Иркутска. Из-за близости к областному центру и транспортной доступности считается туристическими воротами Байкала. Здесь расположены несколько десятков турбаз, гостиниц и гостевых домов.