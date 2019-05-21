Автоцентр в Кемерове возобновит работу через полгода на прежнем месте

КЕМЕРОВО, 21 мая. /ТАСС/. Сотрудники и владельцы автосалона в Кемерове, где в понедельник вечером произошел пожар, начали восстанавливать пострадавшее от огня здание и планируют возобновить работу на прежнем месте через полгода, сообщил во вторник ТАСС руководитель отдела продаж автоцентра Сергей Сагалдинов.
"Здание мы восстанавливаем, восстановление займет от двух месяцев до полугода. Временно будем продолжать работу по другому адресу на улице Тухачевского, 63", - сказал он.
Сагалдинов пояснил, что автосалон продолжит не только продажи, но гарантийное и техническое обслуживание ранее проданных автомобилей по новому адресу. "Дилерский договор у нас не расторгнут, он в силе", - отметил руководитель отдела продаж. Ущерб от пожара, по его словам, в настоящий момент еще не определен.
Внутренние помещения автосалона от огня пострадали незначительно, разрушена кровля и частично второй этаж здания. Прокуратура области начала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности.
Сообщение о возгорании в автосалоне в Кемерово, где, по данным справочника "2ГИС", располагались дилеры марок Hyundai и Skoda, поступило 21 мая в 17:30 мск. Загорелась крыша на площади 1 тыс. кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В 18:15 мск пожар был ликвидирован на площади порядка 4 тыс. кв. м.