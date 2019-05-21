Автоцентр в Кемерове возобновит работу через полгода на прежнем месте

"Здание мы восстанавливаем, восстановление займет от двух месяцев до полугода. Временно будем продолжать работу по другому адресу на улице Тухачевского, 63", - сказал он.

КЕМЕРОВО, 21 мая. /ТАСС/. Сотрудники и владельцы автосалона в Кемерове, где в понедельник вечером произошел пожар, начали восстанавливать пострадавшее от огня здание и планируют возобновить работу на прежнем месте через полгода, сообщил во вторник ТАСС руководитель отдела продаж автоцентра Сергей Сагалдинов.

Сагалдинов пояснил, что автосалон продолжит не только продажи, но гарантийное и техническое обслуживание ранее проданных автомобилей по новому адресу. "Дилерский договор у нас не расторгнут, он в силе", - отметил руководитель отдела продаж. Ущерб от пожара, по его словам, в настоящий момент еще не определен.

Внутренние помещения автосалона от огня пострадали незначительно, разрушена кровля и частично второй этаж здания. Прокуратура области начала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности.

Сообщение о возгорании в автосалоне в Кемерово, где, по данным справочника "2ГИС", располагались дилеры марок Hyundai и Skoda, поступило 21 мая в 17:30 мск. Загорелась крыша на площади 1 тыс. кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В 18:15 мск пожар был ликвидирован на площади порядка 4 тыс. кв. м.