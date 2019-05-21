В клинике Мешалкина, где выявили махинации с закупками, назначили нового руководителя

НОВОСИБИРСК, 21 мая. /ТАСС/. И. о. директора Новосибирского научно-исследовательского института (НИИ) патологии кровообращения им. академика Мешалкина (клиника Мешалкина), в котором обнаружены махинации с закупками медоборудования, назначен главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах 62-летний Александр Чернявский. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе кардиоцентра.
Он сменил на этом посту академика РАН Александра Караськова, который руководил клиникой 20 лет и покинул свой пост на прошлой неделе. Доктор медицинских наук, профессор Чернявский является руководителем Центра хирургии аорты и коронарных артерий, стаж работы - 35 лет, с 2010 год - заслуженный деятель науки РФ.
"И. о. директора назначен руководитель одного из научных центров нашей клиники Александр Михайлович Чернявский <…> - главный трансплантолог в Сибирском федеральном округе и довольно значимая фигура в медицинском и научном сообществе", - уточнили в пресс-службе.
Следственные органы ранее выявили в деятельности клиники Мешалкина махинации с закупками медоборудования. В феврале замдиректора клиники Евгений Покушалов был арестован по обвинению в хищении более 1 млрд рублей, однако через два месяца суд отпустил его под домашний арест. В региональном управлении Федеральной антимонопольной службы отмечали, что расследование может быть связано с обнаруженным год назад картельным сговором двух медкомпаний, занимавшихся поставками для клиники, - уголовное дело в отношении руководителей этих организаций рассматривает суд.
Караськов 17 мая покинул пост директора после 20 лет работы. Как сообщил он ТАСС 20 мая, из-за того, что по ошибке не указал в декларации о доходах и имуществе наличие загородного дома, оставит и должность депутата Заксобрания Новосибирской области, в которое был избран в 2015 году от партии "Единая Россия". Караськов - известный врач-кардиохирург, академик РАН, основоположник разработки различных технологий реконструкции корня аорты при аортальных пороках сердца.
Клиника Мешалкина создана в конце 1950-х годов как НИИ патологии кровообращения. Является одним из крупнейших многопрофильных научных, клинических и образовательных учреждений специализированной медпомощи Минздрава РФ. В клинике выполняют все виды операций на сердце и сосудах, в том числе при нарушениях мозгового кровообращения.