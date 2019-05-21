В клинике Мешалкина, где выявили махинации с закупками, назначили нового руководителя

НОВОСИБИРСК, 21 мая. /ТАСС/. И. о. директора Новосибирского научно-исследовательского института (НИИ) патологии кровообращения им. академика Мешалкина (клиника Мешалкина), в котором обнаружены махинации с закупками медоборудования, назначен главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах 62-летний Александр Чернявский. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе кардиоцентра.

Он сменил на этом посту академика РАН Александра Караськова, который руководил клиникой 20 лет и покинул свой пост на прошлой неделе. Доктор медицинских наук, профессор Чернявский является руководителем Центра хирургии аорты и коронарных артерий, стаж работы - 35 лет, с 2010 год - заслуженный деятель науки РФ.

"И. о. директора назначен руководитель одного из научных центров нашей клиники Александр Михайлович Чернявский <…> - главный трансплантолог в Сибирском федеральном округе и довольно значимая фигура в медицинском и научном сообществе", - уточнили в пресс-службе.