На Братском алюминиевом заводе произошел сбой энергоснабжения

ИРКУТСК, 21 мая. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали сброс нагрузки на Братском алюминиевом заводе (БрАЗ, входит в "Русал"), сообщается во вторник в справке ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

"21 мая зафиксирован сброс нагрузки Братским алюминиевым заводом на 150 МВт (с 1 972 до 1 822 МВт). Температура наружного воздуха 26 градусов. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Комментарием предприятия ТАСС на данный момент не располагает.

БрАЗ расположен в Иркутской области. Производит первичный алюминий, электротехническую катанку, алюминиевые чушки, слитки из сплавов и другую продукцию для поставок в страны Европы, Азии, СНГ, США.