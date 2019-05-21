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Жителя Новокузнецка задержали за призывы к теракту и экстремизму в соцсетях

Возбуждены уголовные дела

НОВОСИБИРСК, 21 мая. /ТАСС/. Молодой человек, выражавший в соцсетях готовность участвовать в террористической и экстремистской деятельности, задержан в Кузбассе. Об этом во вторник сообщила журналистам пресс-служба регионального УФСБ.

"Задержан 23-летний житель г. Новокузнецка. Установлено, что указанный гражданин разместил в открытом доступе в социальной сети "ВКонтакте" на своей персональной странице текст с публичными призывами к совершению теракта в мечети, а также экстремистской деятельности в отношении представителей народов Кавказа, Закавказья и Средней Азии по причинам расовой, национальной ненависти или вражды. В ходе переписки с другими пользователями <...> заявил о намерении лично участвовать в совершении преступлений экстремистской и террористической направленности", - говорится в сообщении.

Возбуждено два уголовных дела: по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"), максимальное наказание - лишение свободы на срок до семи лет, и по ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"), максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет.

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