ОАК опровергла перенос производства Су-34 из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Информация о переносе производства истребителей-бомбардировщиков Су-34 с Новосибирского авиационного завода (НАЗ) имени В. П. Чкалова на Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина не соответсвует действительности. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех).

"Информация о том, что принято решение о переносе производства Су-34 из Новосибирска, не соответствует действительности. Новосибирский авиационный завод продолжает работать, выпускает продукцию, выполняет контракты, активно участвует в производственной кооперации по ряду самолетных программ в рамках Объединенной авиастроительной корпорации", - сообщили в корпорации.

В пресс-службе ОАК подчеркнули, что "не существует никаких решений об изменении производственной модели или продуктового ряда предприятия".

Ранее издание Тайга.инфо сообщило, что НАЗ им. В. П. Чкалова лишается производства истребителей Су-34, на предприятии сокращают сотрудников. При этом окончательного решения о дальнейшей судьбе завода пока нет - он может как прекратить работу, так и сосредоточиться на выпуске компонентов гражданского самолета Sukhoi Superjet-100.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования, при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях, с применением неуправляемых и управляемых авиационных средств поражения, а также для выполнения задач воздушной разведки.