В Иркутской области более 14 тыс. сирот ждут жилья из-за недофинансирования программы

ИРКУТСК, 21 мая. /ТАСС/. Критическая ситуация с обеспечением жильем детей-сирот из-за недофинансирования сложилась в Иркутской области, сообщила во вторник пресс-служба регионального Законодательного собрания. В очереди на получение квартир стоят более 14 тыс. человек, при этом в областном бюджете с каждым годом закладывается меньше средств на приобретение жилья.

"По информации аудитора контрольно-счетной палаты Иркутской области <…> сейчас в очереди на получение жилья более 14 тыс. граждан из числа детей-сирот, почти 10 тыс. из них - старше 18 лет. Многие ждут своих квартир по пять и более лет. Основной причиной данной ситуации аудитор назвала несоразмерность численности нуждающихся и объема финансирования. С каждым годом финансирование сокращается", - говорится в сообщении.

В 2019 году на покупку и строительство жилья для сирот в бюджете предусмотрено около 710 млн рублей, это на 100 млн рублей меньше, чем в 2018 году. В прошлом году финансирование областной программы по сравнению с 2017 годом также было сокращено - на 13%.

Руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Иркутской области Наталья Тумашева отметила, что жилье для сирот строится на окраинах населенных пунктов, где не развита инфраструктура и нет рабочих мест. "Ситуация по обеспечению детей-сирот жильем в Иркутской области оценивается как критическая, а действия органов исполнительной власти как неудовлетворительные", - подчеркивается в сообщении.

Ранее журналист из Иркутска на форуме ОНФ "Правда и справедливость" рассказал президенту РФ Владимиру Путину о том, что в 2016 году 90 сирот в городе Тайшете были заселены в новый дом, который построен с серьезными недостатками: в нем протекает крыша и трескаются стены. Из-за этого, по словам журналиста, управляющая компания, которая брала дом на обслуживание, отказалась от него. Министерство имущественных отношений области через суд добивается от застройщика устранения недостатков. Во вторник пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что власти Тайшета нашли управляющую компания, которая возьмет дом на обслуживание.