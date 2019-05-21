Студенты инженерных специальностей в Томске решили защищать дипломы в виде стартапов

ТАСС, 21 мая. Двадцать студентов, прошедших обучение по инженерным специальностям в Томском политехническом университете (ТПУ), представили свои стартапы в качестве дипломных работ. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Впервые в ТПУ стартапы вместо дипломных проектов выпускники защитили в 2017 году - это были магистранты, прошедшие обучение по программе "Предпринимательство в инновационной деятельности". Студенты инженерных направлений подготовки получили такое право с 2019 года. ТПУ первым в Сибири запустил подобную практику.

Первые студенты-инженеры, воспользовавшиеся таким правом, во вторник представили свои планы по коммерциализации технических разработок перед комиссией, состоящей из успешных предпринимателей. Защиты прошли в рамках открытия в Томском политехе университетской "Точки кипения". Свои дипломные работы они готовили под кураторством преподавателей своей инженерной школы, а также экспертов из Школы инженерного предпринимательства ТПУ, которые помогали прорабатывать план коммерциализации предложенных студентами технических решений. Согласно новому формату защиты, в их выпускных работах раздел "Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение" заменен на раздел "Концепция стартап-проекта".

"Такой формат дипломов выбрали те студенты, которые задумались, насколько те разработки, которые стали темами их дипломов, нужны сегодня на рынке. Почему для университета важен этот шаг? Потому что мы нашли формат, когда не только студенты, которые учатся в вузе на направлениях, связанных с бизнесом, могут защитить дипломы в виде стартапта, но и технари. Таким новшеством мы пытаемся приучить студента-инженера и его научного руководителя задумываться, может ли их разработка быть применима на рынке", - приводит пресс-служба слова руководителя Школы инженерного предпринимательства ТПУ Степана Хачина.

Он пояснил, что после того, как предприниматели оценили коммерческую часть работы, в июне эти студенты "выйдут на защиту в свои родные государственные аттестационные комиссии и представят диплом полностью, тогда члены комиссии будут оценивать их работу с научной токи зрения".

Дипломные стартапы

Студенты-инженеры, которые решили представлять свой диплом в новом формате, занимаются разработкой, например, нового "робохоккея" на основе технического зрения, устройства для оптимизации потерь электроэнергии, фотобиореактора для выращивания микроводорослей в домашних условиях, устройства для определения лиц людей в видеопотоке.

Так, будущий выпускник Инженерной школы информационных технологий и робототехники ТПУ Артем Веретехин во время учебы разрабатывал систему управления приводами суставов экзоскелета для реабилитации людей с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата.

"Те решения, которые сегодня есть на рынке, недоступны для частных лиц из-за своей высокой стоимости. Мы пытаемся сделать устройство, которые было бы доступно для людей, при этом имело бы реабилитационный эффект. Мы облегчили функционал экзоскелета, тем самым сделав устройство более доступным. Оно не позволяет ходить, но им можно пользоваться как тренажером для занятий в сидячем и лежачем положении. В рамках этого проекта я разрабатывал систему управления приводами скелета, а мой напарник - непосредственно конструкцией скелета. И вместе с экспертами мы прорабатывали план продвижения нашего проекта на рынок. Для меня такой формат - шанс попробовать свои силы в чем-то новом", - сказал Веретехин.

ТПУ одним из первых в России выделил технологическое предпринимательство как отдельную составляющую инженерного образования. Сегодня в структуре вуза есть Школа инженерного предпринимательства, в ее составе действует бизнес-инкубатор "Полигон инженерного предпринимательства", а теперь и "Точка кипения", которая как раз специализируется на мероприятиях и проектах в области инженерного предпринимательства.

В университете разработан новый курс "Предприимчивость" для развития у студентов ТПУ "мягких навыков", так называемых soft skills, которые помогут повысить их конкурентоспособность на рынке труда и рыночную ориентированность при создании собственных проектов, а также при работе в крупных компаниях. Курс стал обязательным для студентов-второкурсников.