Правоохранители проверяют данные о минировании ТЦ и вокзалов в Новокузнецке

КЕМЕРОВО, 21 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Новокузнецке проводят обследование нескольких торговых центров, вокзалов и других зданий для проверки данных об их минировании. Персонал и посетители эвакуированы, сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Сигналы о минировании поступили по более десяти объектам в Новокузнецке, это ряд торговых центров, железнодорожный и автобусный вокзалы, офисы. Вся информация проверяется, люди эвакуированы. Сотрудники [правоохранительных органов], кинологи работают", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что эвакуация проведена и в одном из самых крупных торговых центров Кузбасса - ТРК "Планета" в Новокузнецке, площадь которого составляет свыше 160 тыс. кв. метров. На четырех уровнях располагаются порядка 200 объектов торговли, общественного питания и сферы обслуживания. Несмотря на большое количество посетителей торгового комплекса, эвакуация людей прошла в штатном режиме.