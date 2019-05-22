МЧС в Иркутской области предупредило о возможном задымлении из-за пожаров вблизи поселков

ИРКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. Семь лесных пожаров в Иркутской области действуют вблизи населенных пунктов. Они не угрожают жителям, но из-за усиления ветра в некоторых городах и поселках возможно задымление, сообщила в среду пресс-служба регионального главка МЧС.

"Семь пожаров действуют в пятикилометровой зоне удаления от населенных пунктов. Такие очаги зарегистрированы в Ангарском районе, в четырех километрах от поселка Саватеевка, в Качугском - в пяти километрах от Корсуково, в Тулунском - в пяти километрах от деревни Буслайка, в трех километрах от поселка Ходарей Усольского района. Еще два пожара действуют в Шелеховском районе в пятикилометровой зоне от населенных пунктов Моты и Трудный, а также недалеко от деревни Мото-Бодары Черемховского района", - говорится в сообщении.