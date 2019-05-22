МЧС в Иркутской области предупредило о возможном задымлении из-за пожаров вблизи поселков

ИРКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. Семь лесных пожаров в Иркутской области действуют вблизи населенных пунктов. Они не угрожают жителям, но из-за усиления ветра в некоторых городах и поселках возможно задымление, сообщила в среду пресс-служба регионального главка МЧС.
"Семь пожаров действуют в пятикилометровой зоне удаления от населенных пунктов. Такие очаги зарегистрированы в Ангарском районе, в четырех километрах от поселка Саватеевка, в Качугском - в пяти километрах от Корсуково, в Тулунском - в пяти километрах от деревни Буслайка, в трех километрах от поселка Ходарей Усольского района. Еще два пожара действуют в Шелеховском районе в пятикилометровой зоне от населенных пунктов Моты и Трудный, а также недалеко от деревни Мото-Бодары Черемховского района", - говорится в сообщении.
Из-за усиления ветра может наблюдаться задымление в Иркутске, Ангарске, Иркутске, Усолье-Сибирском, Шелехове и поселениях, находящихся в непосредственной близости от очагов возгорания.
Как сообщалось ранее, на утро среды в Иркутской области зарегистрированы лесные пожары на площади почти 3,2 тыс. га. Согласно прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду в отдельных районах ожидается высокий и чрезвычайно высокий класс пожарной опасности. На юге региона температура воздуха поднимется до 24 градусов, при этом синоптики прогнозируют ветер с порывами до 13-18 метров в секунду, местами грозы.
В начале мая в южных районах Иркутской области складывалась сложная ситуация с лесными пожарами, огонь подходил близко к нескольким поселкам в Иркутском районе, в двух из них эвакуировали жителей. Дым от крупного пожара затруднял движение на федеральной трассе Р-255 между Иркутском и Ангарском, вечером 8 мая сильный смог наблюдался в Иркутске. Один природный пожар, который угрожал поселку Большое Голоустное, перешел на земли Прибайкальского национального парка, где за сутки площадь возгорания увеличилась с 7 га до 1,1 тыс. га, затем до 1,25 тыс. га.