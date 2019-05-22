Губернатор Новосибирской области открыл международный сибирский транспортный форум

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Восьмой Международный сибирский транспортный форум, посвященный развитию транспорта и транспортной инфраструктуры, открылся в среду в Новосибирске. Представители регионального Минтранса готовы поделиться опытом разработки транспортной стратегии, сообщил в ходе открытия губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"За прошедший год в транспортном комплексе Новосибирска произошли ощутимые изменения. Транспортная стратегия региона гармонично вошла в стратегию социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года. Мы фактически вошли в стадию реализации многих крупных стратегических проектов. <…> Я уверен, что в любом субъекте России есть что рассказать о наработках за прошедший год, и самое главное - о перспективах и планах. Поэтому мы надеемся на продуктивную работу в рамках форума", - сказал губернатор.

Он отметил, что за прошедший год в транспортном комплексе Новосибирской области произошли важные изменения. Транспортная стратегия региона вошла в Стратегию развития Новосибирской области до 2030 года, началась реализация многих крупных стратегических проектов - четвёртый мост через Обь, комплекс работ, необходимых для подготовки к приему Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Кроме того, начаты работы по реализации федеральной программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги", по приведению в нормативное состояние региональной дорожной сети.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, ключевым событием деловой части форума станет пленарная дискуссия "Национальные проекты. Взгляд из регионов". В обсуждении примут участие представители федеральных и региональных органов государственного управления, руководители профильных отраслевых союзов и ассоциаций, крупных отечественных транспортных компаний, предприятий машиностроения, представители дорожно-строительного комплекса.

Организаторы планируют, что в работе форума примут участие не менее 2,5 тысячи человек. Для экспертных обсуждений запланировано десять секций, посвященных всем видам транспорта (воздушному, железнодорожному, внутреннему водному, пассажирскому транспорту, легковому такси), транспортно-логистическому комплексу, безопасности дорожного движения, дорожно-строительному комплексу, науке, образованию и кадрам.

"Сибирский транспортный форум" проходит в Новосибирске в восьмой раз 22-25 мая. Форум посвящен развитию всех видов транспорта, транспортно-логистическому комплексу, безопасности дорожного движения, дорожно-строительному комплексу, науке, образованию и кадрам в рамках национальных проектов.

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