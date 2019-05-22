"Почта России" приступила к строительству почтово-логистического центра в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. "Почта России" приступила к строительству почтово-логистического центра на базе Новосибирского аэропорта Толмачево, который станет одним из крупнейших в России и будет призван разгрузить потоки почтовых отправлений из стран Азии. Об этом сообщил генеральный директор АО "Аэропорт Толмачево" Евгений Янкилевич во вторник в рамках Международного сибирского транспортного форума.

Ранее ТАСС сообщал, что "Почта России" приняла решение о строительстве почтово-логистического центра базе Толмачево. Планировалось, что центр заработает в конце 2020 года. Проект ранее оценивался в 5 млрд рублей.

"Очень важным проектом является [проект] крупного почтово-логистического центра. <…> Буквально неделю назад подрядчик "Почты России" вышел на строительную площадку и в сжатые сроки - через год - он планирует построить почтово-логистический центр на 50 тысяч квадратных метров и миллион почтовых отправлений в сутки", - сказал Янкилевич.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1800 пассажиров в час, на международных - 1300 пассажиров. По итогам 2018 года аэропорт Толмачево обслужил около 5,9 млн пассажиров.

22-25 мая в Новосибирске проходит восьмой Международный сибирский транспортный форум. Форум посвящен развитию всех видов транспорта, транспортно-логистическому комплексу, безопасности дорожного движения, дорожно-строительному комплексу, науке, образованию и кадрам в рамках национальных проектов.