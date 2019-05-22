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В Хакасии суд обязал психиатрический стационар получить медицинскую лицензию

В приемной больницы сообщили, что стационар продолжает работать

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Абаканский городской суд после вмешательства прокуратуры обязал стационар психиатрической больницы в городе Черногорске получить медицинскую лицензию, сообщается в среду на сайте республиканской прокуратуры. Как выяснили сотрудники прокуратуры, психиатрический стационар работал без лицензии на медицинскую деятельность.

"Прокурор города Черногорска обратился в суд, потребовав обязать ГБУЗ Республики Хакасия "Республиканская клиническая психиатрическая больница", Министерство здравоохранения Республики Хакасия устранить выявленные недостатки путем проведения капитального ремонта стационарного отделения, расположенного в здании по адресу: г. Черногорск, ул. Дружбы, 03 "А", а также получить лицензию согласно оказываемых медицинских услуг по адресу нахождения стационарного отделения <...> решением Абаканского городского суда от 15 мая 2019 требования прокурора удовлетворены в полном объеме," - говорится в сообщении.

Стационар продолжает свою работу, сообщили ТАСС в приемной учреждения.

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