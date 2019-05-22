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Новосибирский аэропорт в 2019 году планирует перевезти 7 млн пассажиров

Одной из главных задач директор Толмачево Евгений Янкилевич считает развитие авиасообщения между городами Сибири без пересадок в Москве
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Новосибирский аэропорт Толмачево по итогам 2019 года планирует увеличить пассажиропоток до 7 млн человек, что на 1 млн больше, чем по итогам прошлого, сообщил в среду директор авиаузла Евгений Янкилевич.

"Сегодня аэропорт Толмачево возит довольно много пассажиров. В 2019 году мы перевезем 7 млн пассажиров.", - сказал Янкилевич на пленарной дискуссии "Национальные проекты. Взгляд из регионов" Сибирского транспортного форума.

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По его словам, планируется, что каждый четвертый пассажир будет трансферным (совершающим пересадку с одного рейса на другой в Новосибирске). Одной из главных задач он назвал развитие авиасообщения между городами Сибири без пересадок в Москве.

На развитие региональных перевозок в 2018 году аэропорту Толмачево было выделено 800 млн рублей из федерального бюджета. "Плюс были субсидии из регионального бюджета. Это колоссальные суммы и эффект очевиден - люди больше летают", - добавил Янкилевич.

В 2018 году аэропорт увеличил пассажиропоток на 18% в сравнении с годом ранее, он достиг 5,9 млн человек, впервые в истории аэропорта превысив планку в 5 млн человек. Обеспечить это удалось благодаря открытию прямых рейсов в Токио (Япония), Камрань (Вьетнам) Павлодар (Казахстан), появились новые чартерные рейсы в Турцию и Тунис. Увеличилась частота полетов в Сеул, Прагу, Дубай, Гонконг и Харбин.

"Сибирский транспортный форум" проходит в Новосибирске в восьмой раз 22-25 мая. Он посвящен развитию всех видов транспорта, транспортно-логистическому комплексу, безопасности дорожного движения, дорожно-строительному комплексу, науке, образованию и кадрам в рамках национальных проектов.

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