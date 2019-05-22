Строители детсада в Иркутске объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты

ИРКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. Строители, которые возводят муниципальный детский сад в Иркутске, в среду объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города, областное министерство образования вовремя не направило финансирование на строительство объекта.

"Сейчас там забастовка, сегодня они (строители - прим ТАСС) ее открыли, но, я думаю, будет какое-то соглашение принято, и детский сад построят в срок", - сказала сотрудница пресс-службы.

По ее словам, проблема возникла из-за того, что министерство образования области не подписало дополнительное соглашение с федеральным центром, поэтому деньги до сих пор не поступили.

"В целом по [строящимся] социальным объектам Иркутска задолженность правительства муниципалитету составляет более 40 млн рублей. Аналогичная ситуация [с несвоевременным поступлением денег] ранее возникала при строительстве школы № 19 и школы в микрорайоне Лесном", - отметила собеседница агентства.

Она не уточнила, о какой сумме задолженности перед строителями детсада идет речь. Комментарием Министерства образования Иркутской области ТАСС пока не располагает.

Детский сад строится в микрорайоне Первомайском Иркутска. Трехэтажное здание площадью 5,5 тыс. кв. метров начали возводить в конце 2018 года и должны сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года.