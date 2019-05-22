Омская область в 2018 году впервые за 14 лет исполнила бюджет с профицитом

ОМСК, 22 мая. /ТАСС/. Бюджет Омской области в 2018 году впервые за 14 лет был исполнен с профицитом, сообщил в среду на заседании правительства региона министр финансов Вадим Чеченко.

"В ходе исполнения бюджета [нам] удалось не только полностью уйти от использования дефицита, но и впервые за последние 14 лет завершить год с профицитом и уменьшить госдолг Омской области сразу на 2,5 млрд рублей. Долговая нагрузка в результате сократилась с 77,2% до 69,1%", - сказал региональный министр.

По его словам, в 2019 год регион вступил со "значительной подушкой безопасности".

Чеченко добавил, что омский Минфин провел 24 аукциона для рефинансирования коммерческих кредитных линий, снизив средневзвешенную ставку по всем долговым обязательствам с 5,41% до 4,97%. В совокупности с другими мерами это позволило уменьшить расходы на обслуживание госдолга от плановых показателей на 457 млн рублей до 1,6 млрд рублей, рассказал министр финансов области.

Доходная часть бюджета Омской области по итогам 2018 года составила 87,8 млрд рублей или 100,6% прогноза от годовых поступлений, расходная - 85,4 млрд рублей или 98,2% от плановых значений.