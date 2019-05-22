Обвиняемый в подлоге экс-глава биотехнологического центра "Вектор" не признал вину в суде

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Бывший и. о. гендиректора одного из крупнейших мировых биотехнологических центров - новосибирского "Вектора" - Валерий Михеев, которого обвиняют в злоупотреблении служебным положением и подлоге, не признал вину в суде. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Геннадий Шишебаров.

Согласно материалам дела, Михеев подписал акты приемки невыполненных строительно-монтажных работ по кондиционированию и вентиляции, осуществлявшихся в рамках госконтракта по реконструкции одного из корпусов "Вектора". В результате подрядчику - компании "СибирьРегионСтрой" - было перечислено почти 30 млн рублей. "Суд начал рассмотрение дела. Мы свои доводы и отношение к предъявленному обвинению изложили в письменном виде. Обвинение мы считаем необоснованным и незаконным", - сказал ТАСС Шишебаров, отметив, что вину Михеев не признает.

Адвокат пояснил, что госконтракт, о котором идет речь, был заключен еще до того, как Михеев возглавил "Вектор", и все работы по нему в итоге были выполнены. "В арбитражном суде рассмотрены все споры между подрядчиком и заказчиком, за исключением одного, касающегося систем кондиционирования, был установлен кондиционер не той марки", - отметил адвокат.

Следующее судебное заседание назначено на 11 июня.

Центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", основанный в 1974 году, является одним из крупнейших в мире. Первоначально он изучал возбудителей смертельно опасных болезней, таких как сибирская язва и туляремия, для создания на их основе биологического оружия. Сейчас "Вектор" занимается разработкой средств диагностики и лечения инфекционных болезней и находится в ведении Роспотребнадзора. Специалисты центра, в частности разрабатывают вакцины против свиного гриппа, ВИЧ-инфекции и лихорадки Эбола.