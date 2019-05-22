Директора красноярской стройфирмы, подозреваемого в мошенничестве, задержали в Италии

КРАСНОЯРСК, 22 мая. /ТАСС/. Руководителя одной из красноярских строительных фирм, подозреваемого в обмане 1300 дольщиков на сумму 2 млрд рублей, задержали в Италии. Об этом в среду сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"В Италии сотрудники местных правоохранительных органов по запросу ГУ МВД России по Красноярскому краю задержали подозреваемого в мошенничестве в сфере долевого строительства", - говорится в сообщении.

По данным МВД, в 2017 году директор компании организовал оформление договоров долевого строительства жилых домов в Красноярске. "Однако полученными от граждан денежными средствами должностное лицо распорядилось по своему усмотрению. Общее количество участников долевого строительства превышает 1300 человек, сумма привлеченных денежных средств составляет около 2 млрд рублей", - отмечается в сообщении. Фамилию задержанного ведомство не раскрывает.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, задержан директор строительной компании "Реставрация" Николай Коваленко. В настоящий момент он находится в Италии под домашним арестом, решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Строительная компания "Реставрация" была признана банкротом 5 декабря 2018 года по заявлению Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Основанием для заявления стали итоги проверки, которые выявили признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества застройщика. Аудит финансово - хозяйственной деятельности проводили компании "Эрнст энд Янг - оценка и консультационные услуги", "ЭсАрДжи-Консалтинг" и "НЭО Центр" по поручению Минстроя РФ. По данным Фонда, "Реставрация" не достроила 10 домов, на их завершение потребуется более 5,4 млрд рублей.