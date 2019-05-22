В Новосибирске начали серийное производство биоразлагаемых конструкций для травматологии

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Серийное производство травматологических биоразлагаемых конструкций, используемых для травматологии и ортопедии, запустили в Новосибирском медицинском технопарке, сообщила в пресс-центре ТАСС генеральный директор Инновационного медико-технологического центра Екатерина Мамонова.

Биодеградируемые конструкции используются в медицине как замена металлическим имплантам. Они применяются, к примеру, для фиксации переломов и полностью разлагаются в организме в течение 1-2 лет.

"В серийном варианте на сегодняшний день запустили три ключевых производства: производство травматологических конструкций. <…> В прошлом году прошла конструкторская подготовка, регистрационные процедуры, и с этого года начались непосредственно операции с использованием этих конструкций на всей территории Российской Федерации", - сказала Мамонова.

Подобную разработку непросто вывести на рынок, однако один из резидентов медтехнопарка - "Альфа Медика" - планировал включить биодеградируемые материалы в свой ассортимент и ускорить появление продукции в клиниках.

Также Медтехнопарк запустил проект по созданию биопокрытия, которое используется в эндопротезировании, - им покрывается титановый протез для того, чтобы избежать воспаления и отторжения. "С этого года начинает массово использоваться в тех конструкциях, которые производятся в промышленном парке", - сказала Мамонова, отметив, что ранее такое покрытие выпускалось в Москве и Италии. Третьим запущенным проектом стало производство специального лабораторного пластика.

Медико-технологического центр "Медицинский технопарк" работает в Новосибирске с 2016 года. Ранее планировалось, что в 2019 году в "Медицинском технопарке" откроется вторую и третью очередь производства, однако, как сообщила журналистам Мамонова, эти планы сейчас структурируются, так как медтехнопарк был включен в контур масштабного инвестпроекта "Академгородок 2.0" по развитию новосибирского научного центра. Компании Медтехнопарка выпускают протезы-имплантаты суставов, внешние экзопротезы, биодеградируемые конструкции для травматологии и ортопедии, аппаратные реабилитационные комплексы. Стоимость этих изделий в среднем на 25-30% ниже, чем у импортных аналогов - это позволит закрыть в среднем 30% потребности России в различных изделиях медицинского назначения. Продукция поставляется в 150 клиник РФ.