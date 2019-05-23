Природные пожары действуют на площади 3,4 тыс. га в Иркутской области

ИРКУТСК, 23 мая. /ТАСС/. Природные пожары в Иркутской области, по данным на утро четверга, действуют на площади 3,4 тыс. га, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Утром в среду площадь пожаров составляла 3,2 тыс. га.

"В локализованном состоянии на утро 23 мая в лесном фонде региона зарегистрировано семь пожаров. Их общая площадь составляет 1 тыс. 704,6 га. Действующими (нелокализованными) остаются 10 природных пожаров на общей площади 1 тыс. 733,5 га", - говорится в сообщении.

Лес горит в 12 районах области. За сутки в регионе потушили 11 пожаров на общей площади 839,6 га.

По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три дня в регионе сохранятся высокий и чрезвычайной высокий классы пожарной опасности в лесах. Кроме того, объявлено штормовое предупреждение. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, ожидается усиление ветра до 20-25 м/с, местами пройдут грозы и пыльные бури. Увеличивается риск возникновения и распространения пожаров.

В начале мая в южных районах Иркутской области складывалась сложная ситуация с лесными пожарами, огонь подходил близко к нескольким поселкам в Иркутском районе, в двух из них эвакуировали жителей. Дым от крупного пожара затруднял движение на федеральной трассе Р-255 между Иркутском и Ангарском, вечером 8 мая сильный смог наблюдался в Иркутске. Один природный пожар, который угрожал поселку Большое Голоустное, перешел на земли Прибайкальского национального парка, где за сутки из-за сильного ветра площадь возгорания увеличилась с 7 га до 1,1 тыс. га, затем до 1,25 тыс. га.