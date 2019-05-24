В Иркутске один человек погиб и один пострадал при столкновении мотоцикла с локомотивом

ИРКУТСК, 24 мая. /ТАСС/. Мотоциклист погиб в пятницу в Иркутске, врезавшись в локомотив, еще один человек пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

"Прибывшими на место инцидента полицейскими предварительно установлено, что 34-летний водитель мотоцикла "Балтмоторс Классик" не справился с управлением и допустил наезд на двигавшийся по железнодорожным путям локомотив. В результате аварии мужчина погиб на месте от полученных травм, пассажирке мотоцикла понадобилась помощь медиков", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что погибший не имел права на управление мототранспортом. Как сообщается на сайте Восточно-Сибирской железной дороги, ДТП произошло на регулируемом железнодорожном переезде. Происшествие не повлияло на график движения поездов.