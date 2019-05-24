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Министр здравоохранения Хакасии получил выговор по итогам прокурорской проверки

Надзорное ведомство установило, что Минздрав не организовал закупку всего объема оборудования

КРАСНОЯРСК, 24 мая. /ТАСС/. Министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш получил выговор по итогам прокурорской проверки. Об этом в пятницу говорится в официальном сообщении республиканской прокуратуры.

Ведомство провело проверку учреждений здравоохранения региона и самого министерства.

"За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей министр здравоохранения Республики Хакасия привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора", - сказано в сообщении.

Прокуратура установила, что Минздрав не организовал закупку всего объема оборудования. Многие медучреждения республики не были укомплектованы в полном объеме необходимым оборудованием и штатными медицинскими специалистами.

Главе региона Валентину Коновалову внесено представление об устранении нарушений и недопущении их впредь. Костюш был назначен на пост министра здравоохранения в мае 2017 года.

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РоссияХакасияКоновалов, Валентин Олегович
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