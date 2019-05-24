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В Кузбассе после тяжелой травмы ребенка на горке проверят безопасность детских площадок

По факту инцидента с девятилетним мальчиком СК проводит проверку

КЕМЕРОВО, 24 мая. /ТАСС/. Власти Кузбасса проведут сплошную проверку всех детских игровых площадок на территории региона после происшествия в Белове, где в четверг 9-летний мальчик получил тяжелую травму на горке во дворе жилого дома и потерял сознание. О проверках сообщил журналистам в пятницу замгубернатора Кузбасса Валерий Догадов.

"В связи с ЧП главам территорий поручено провести тотальный аудит всех мест для игр и отдыха детей. Специальные комиссии дадут оценку рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования, <…> соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности. Если будут обнаружены в процессе осмотров дефекты, влияющие на безопасность оборудования, их необходимо немедленно устранить, либо оборудование демонтировать", - сказал он.

Проверку по факту инцидента проводят в следственном комитете Кузбасса.

"Предварительно установлено, что мальчик один катался с горки, стоящей во дворе многоэтажного дома, во время спуска он зацепился за веревку, которая была привязана к конструкции над спуском горки. <…> В бессознательном состоянии мальчика госпитализировали, в настоящее время врачи борются за его жизнь. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Кемеровской области проводится доследственная проверка", - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

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