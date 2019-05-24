Пассажиропоток аэропорта в Кемерове к 2021 году планируют увеличить на 35%

НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта Алексей Леонов в Кемерове к 2021 году планируется увеличить более чем на 35%, сообщил в пятницу на Сибирском транспортном форуме генеральный директор авиаузла Александр Рейх.

"Он [пассажиропоток] вырос у нас уже с 2013 года в 1,5 раза, на внутренних и международных линиях открыты новые направления. В 2018 году пассажиропоток у нас составил почти полмиллиона пассажиров - 494 тысяч человек, в том числе по внутренним направлениям - 340 тысяч и по международным - 153 тысячи. Мы планируем, что к 2021 году, когда Кузбасс будет отмечать 300-летие, пассажиропоток составит 670 тысяч пассажиров", - сказал Рейх.

По его словам, сдерживающим фактором для роста пассажиропотока кемеровского аэропорта сейчас является плохо развитая инфраструктура. Два его терминала были построены еще в 60-70-х годах прошлого столетия. Пропускная способность аэровокзала внутренних авиалиний составляет всего 310 пассажиров в час, а международного - 160 пассажиров в час. "Особенно в пиковый период этого крайне недостаточно и не позволяет обеспечить комфортный уровень обслуживания пассажиров", - отметил гендиректор.

Холдинг "Новопорт", который владеет кемеровским аэропортом с 2016 года, инвестирует 2,5 млрд рублей в строительство в нем нового международного терминала. Его возведут после сноса старого здания международных вылетов к 2021 году. В прошлом году собственник уже реконструировал терминал внутренних авиалиний, площадь которого после ремонта увеличилась почти в 5 раз.

Международные рейсы из аэропорта Кемерово сегодня выполняются по шести направлениям: в Китай, Турцию, Вьетнам и на три туристических курорта Таиланда. Внутренние авиалинии представлены рейсами в три аэропорта Москвы, в Сочи, Красноярск, Симферополь. В этом году планируется открыть прямые авиаперелеты на летний период из Кемерова в Анапу, как отметил Рейх, они не выполнялись более 10 лет.

Сибирский транспортный форум проходит в Новосибирске 22-25 мая. Он посвящен развитию всех видов транспорта, транспортно-логистическому комплексу, безопасности дорожного движения, дорожно-строительному комплексу, науке, образованию и кадрам в рамках национальных проектов.