Гендиректор угольной фабрики в Кузбассе пойдет под суд за работу без лицензии

НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Обогатительная угольная фабрика ООО "Обогатитель" в Кузбассе, чью деятельность неоднократно приостанавливал Ростехнадзор, работала без лицензии, ее гендиректор предстанет перед судом за незаконное предпринимательство, сообщил в пятницу СК РФ на своем сайте.

"С 13 декабря 2016 года по 13 февраля 2018 года обвиняемый организовал в помещении и на прилегающей территории ООО "Обогатитель" на территории города Киселевска Кемеровской области работу опасного производственного объекта (фабрики) по обогащению угля с применением специальных химических веществ. <...> Так, генеральный директор ООО "Обогатитель", осуществляя предпринимательскую деятельность, связанную с обогащением угля и эксплуатацией опасного производственного объекта без лицензии, извлек доход в особо крупном размере в сумме более 45 млн. руб.", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство"), максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что обогатительная угольная фабрика ООО "Обогатитель" по решению суда приостановила работу на 90 дней из-за нарушений требований промышленной безопасности в феврале 2019 года. В течение 2018 года ее работу трижды приостанавливали по аналогичным причинам.

Нарушения на угольном предприятии были выявлены Сибирским управлением Ростехнадзора. В ходе проверок установлено, что обогатительная фабрика работала без проектной, технической и разрешительной документации, не имела лицензии на использование взрывоопасных и химически опасных производственных объектов, а само предприятие не зарегистрировано в государственном реестре опасных производственных объектов. Эти нарушения и послужили поводом для приостановления работы предприятия, так как угрожали жизни и здоровью работающих на производстве людей.