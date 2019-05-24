Региональные власти связали проблемы вывоза мусора в Омске с отсутствием инфраструктуры

ОМСК, 24 мая. /ТАСС/. Проблемы с вывозом мусора, на которые жалуются жители частного сектора Омска, обусловлены полным отсутствие соответствующей инфраструктуры и необходимостью создавать "мусорную" отрасль в Омской области фактически с нуля. Об этом в пятницу заявил журналистам министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов.

Реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) стартовала в Омской области 1 апреля. Ранее Росприроднадзор негативно оценил процесс перехода Омской области на новую схему обращения с ТКО, а общественники обратили внимание на проблемы с вывозом мусора из частного сектора города.

"Омская область, к сожалению, находится в передовиках по полному отсутствию инфраструктуры обращения с ТКО <…>. Сегодня мы даже не переформатируем существующий рынок, а создаем новую отрасль, что неизбежно несет за собой существенные изменения. Особенно коснулись эти изменения частного сектора, потому что там нет парка контейнеров", - сказал Лобов.

Он добавил, что на оснащение мусорными баками частного сектора в Омске правительством региона выделено 100 млн рублей. "На это потребуется время, но как появятся контейнеры, будет назначен график, ответственные лица, будет вестись четкий контроль", - заверил министр.

По его словам, тариф на вывоз мусора вырос для населения потому, что раньше компании, перевозящие мусор, работали по "серым" схемам. "Сегодня у нас система транспортных перевозок выведена из тени, ведет отчет по видам экономической деятельности и платит все налоги. При этом создается инфраструктура, <…> это все "зашивается" в тариф на обработку мусора", - сообщил Лобов.

С 1 января в России стартовала реформа обращения с ТКО, в рамках которой ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными правительствами по конкурсу. Ее должны были запустить все регионы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые воспользовались исключительной возможностью отсрочить переход на новую систему до 2022 года.