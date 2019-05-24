XVI Форум межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана планируется провести в ноябре

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов сообщил о том, что ежегодный Форум межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана с участием глав государств, в рамках которого обсуждаются в том числе механизмы взаимодействия регионов двух стран, планируется провести в ноябре.

"Основной площадкой для обсуждения механизмов взаимодействия территорий уже много лет является ежегодный Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств. Очередной XVI Форум должен состояться в ноябре в Омске", - приводит слова Умаханова пресс-служба Совета Федерации.

В этом году, как сообщил сенатор, в рамках этого мероприятия запланировано также проведение форума молодых лидеров России и Казахстана. Парламентарии должны поддержать эту инициативу, отметил вице-спикер СФ.

По словам Умаханова, "оказание всемерной поддержки развитию контактов на локальном уровне является важным направлением межпарламентских связей". "Речь идет о наращивании приграничной торговли, других перспективных направлениях (био- и информационных технологиях), в сфере здравоохранения, образования, науки и культуры, а также об укреплении отношений между местными органами управления", - уточнил он.

Кроме того, он отметил постоянство межпарламентского диалога с Сенатом казахстанского парламента. "Механизмы парламентской дипломатии позволяют не только укреплять двусторонние контакты, но и вносить весомый вклад в решение международных проблем", - подчеркнул Умаханов.

По итогам прошедшего в Алма-Ате заседания комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом парламента Казахстана ее сопредседатель с российской стороны Умаханов сообщил, что XV заседание комиссии пройдет в России в период осенней парламентской сессии, которая продлится с сентября до конца декабря.