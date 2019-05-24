Инвестор из КНР намерен вложить $1 млрд в газификацию иркутского города Братск

ИРКУТСК, 24 мая. /ТАСС/. Компания из Китая "Энергия транслогистик "Шэн-Фэн" намерена вложить 1 млрд долларов в газификацию города Братск Иркутской области, где необходимо выводить на проектную мощность Братское газоконденсатное месторождение, разработка которого сейчас является убыточной. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации города.

"Сегодня в Братске состоялось подписание генерального трехстороннего соглашения между городской администрацией, компанией "СибТерраСтрой" (Россия) и компанией "Энергия транслогистик "Шэн-Фэн" (Китай) о сотрудничестве в области увеличения объемов использования природного газа в промышленности и энергетике города, а также в качестве моторного топлива и для бытовых нужд населения. <…> Компания "Энергия транслогистик "Шэн-Фэн" готова в рамках подписанного соглашения инвестировать в газификацию города 1 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Генеральный директор иркутской "СибТерраСтрой" Евгений Селедцов в пятницу сообщил ТАСС, что компании вместе будут строить газовую инфраструктуру - теплоисточники, сети для транспортировки газа, автозаправочные станции. "Схема теплоснабжения Братска предполагает строительство как минимум еще трех тепловых источников на газе. Также будет решаться вопрос по переводу ТЭЦ на газ. Будет подготовлена сеть сервисных станций по установке газового оборудования на двигатели автомобилей, по обслуживанию. Мы планируем, что на газ в Братск начнут переводить не только муниципальный пассажирский транспорт, но и личный", - сказал Селедцов.

Он отметил, что это позволит увеличить объем добычи газа на Братском газоконденсатном месторождении. "Сегодня оно работает в убыток, не в паспортном режиме. Еще когда "Газпром" в 2009 году строил [в Братске] магистральный газопровод, сообщалось, что с месторождения нужно добывать 400-420 млн кубометров газа в год, мы в своем проекте ориентируемся на эти цифры", - сообщил Селедцов.

Он не уточнил, когда в рамках подписанного соглашения в Братске начнется строительство газовой инфраструктуры, отметив, что сейчас нужно сформировать ее перечень.

Как сообщается на сайте администрации Братска, в 2010 году ввели в опытную эксплуатацию первый пусковой комплекс Братского газоконденсатного месторождения. За прошедшее время на газ перевели 403 частных дома. В городе построены две блочно-модульные газовые котельные и заправочная станция для транспорта. В декабре 2018 года на совещании у полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло было заявлено, что из-за удаленности заправочной станции приобретенные за бюджетные деньги автобусы на газомоторном топливе не используются.