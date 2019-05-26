Сотни людей в Новосибирске участвуют в шествии по случаю открытия фестиваля театров кукол

НОВОСИБИРСК, 26 мая. /ТАСС/. Театральное шествие, приуроченное к открытию Первого международного фестиваля кукольных театров "Перекресток", прошло в воскресенье в центре Новосибирска. В колонне собрались коллективы театров из России, Франции, Испании, Швеции, Эстонии и других стран.

"У нас в гостях весь кукольный мир. Первый международный фестиваль театров кукол в Новосибирске объявляем открытым", - сказал со сцены директор Новосибирского областного кукольного театра "Нотек" Юрий Горлатых. "Мы очень рады приветствовать всех гостей фестиваля, все театры кукол, которые приехали к нам в Новосибирск. <…> Целую неделю нас будет радовать творчество десятков театров из самых разных уголков Европы и России", - обратился к участникам заместитель министра культуры региона Евгений Сазонов.

Как сообщила ТАСС руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, точное число участников подсчитать сложно. К колонне присоединялись и жители города, общее количество измеряется сотнями. Ранее директор театра "Нотек" сообщил ТАСС, что организаторы ожидают около 400 человек.

Участники шествия в театральных костюмах, артисты с куклами и ходулисты начали собираться в колонну на улице Ленина в 10:30 местного времени (06:30 мск). Началось движение после трех театральных звонков и шутливой просьбы не выключать свои телефоны - организаторы обыграли привычное для начала спектаклей объявление. Колонна под музыку прошла до кинотеатра "Победа", скандируя "Фестивалю "Перекресток" - быть!". Возле кинотеатра к колонне присоединился оркестр, и вторую половину пути участники прошли под живую музыку.

Первый международный фестиваль театров кукол "Перекресток" пройдет с 26 мая по 1 июня в Новосибирске на базе областного театра кукол. После шествия пройдут первые показы фестивальных спектаклей. Первым выступит театр из Санкт-Петербурга со спектаклем "Вот я. История Ежика, Ослика и Медвежонка". За несколько дней фестиваля на сценах театров Новосибирска пройдет около 20 кукольных спектаклей, также запланированы мастер-классы от ведущих педагогов Новосибирского государственного театрального института и цикл лекций о современном театре.

Новосибирский областной театр кукол существует с 1933 года. В его репертуар включены около 40 спектаклей. В театре используются механика сцены, световое и звуковое оборудование, видеопроекция, создана доступная среда для зрителей с ограниченными возможностями. Театр является участником международных и региональных фестивалей театров кукол, а также гостем семинаров и симпозиумов в Японии, США и других странах.