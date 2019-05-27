В Кемеровской области более тысячи мотострелков подняли по учебной тревоге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Более тысячи военных подняты по тревоге в рамках учений в Кемеровской области, которые продлятся до выходных. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Центрального военного округа.

Как пояснили в ведомстве, мотострелки на марше отразили нападения диверсантов условного противника, а также вывели из строя "неприятельский" беспилотник с помощью станции радиопомех комплекса "Борисоглебск".

"Учения продлятся до 31 мая, к ним привлечены более 1 тысячи военнослужащих и около 100 единиц военной техники", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что особое внимание будет уделено маскировке на местности и обороне важных объектов от диверсантов.