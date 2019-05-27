В Росгвардии заявили о рекомендательном характере списка стран для отпуска сотрудников

НОВОСИБИРСК, 27 мая. /ТАСС/. Требования для сотрудников Росгвардии по Новосибирской области о возможности посещения во время отпуска только 14 государств носят рекомендательный характер, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Росгвардии по Сибирскому федеральному округу.

Ранее копия распоряжения директора Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ была опубликована в сообществе "Омбудсмен полиции". В распоряжении, имеющем статус локального правового акта, утвержден перечень стран, где сотрудникам Росгвардии разрешено проводить отпуск.

"Требования, руководствоваться указанным перечнем носят рекомендательный характер и "направлены на сохранение жизни и здоровья сотрудников Росгвардии и членов их семей", - сообщили в управлении.

Росгвардейцам разрешили отдыхать в Азербайджане, Белоруссии, Вьетнаме, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Кубе, Объединенных Арабских Эмиратах, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Абхазии и Южной Осетии. В остальных направлениях "военно-политическая, криминогенная, природно-климатическая и санитарно-эпидемиологическая обстановка" не обеспечивает безопасное пребывание военнослужащих и сотрудников войск нацгвардии.

Как отметили в ведомстве, посещение третьих стран, не указанных в решении о временном ограничении права сотрудника, работника на выезд из РФ или о возможности выдачи паспорта и выезда из РФ, запрещается.

Рекомендация к ограничению на выезд в зарубежные страны гражданских служащих Росгвардии накладываются по двум основаниям - первое направлено на защиту государственной тайны, второе непосредственно связано с геополитической обстановкой в мире.