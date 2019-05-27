Власти Иркутской области снизят нормативы накопления мусора для бизнесменов в 5-6 раз

ИРКУТСК, 27 мая. /ТАСС/. Власти Иркутской области снизят нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для предпринимателей, которые с таким требованием обратились в суд после того, как резко возросли платежи за вывоз мусора. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Была проведена большая аналитическая работа. В том числе, были сделаны замеры объемов накопления ТКО. Результаты поступили в правительство региона. На основании этих замеров министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области готово внести корректировки в соответствующий нормативно-правовой акт по установлению нормативов накопления ТКО для юридических лиц в части значительного снижения этих нормативов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что нормативы будут снижены в 5-6 раз.

Ранее предприниматели Иркутска, Ангарска и Усолье-Сибирского подали иск в Иркутский областной суд, в котором потребовали от регионального министерства жилищной политики пересмотреть нормативы накопления твердых коммунальных отходов. По словам бизнесменов, перед тем, как утвердить нормативы, власти не замерили в муниципалитетах объемы накопления ТКО разными категориями производителей мусора. В результате предприниматели в 2019 году стали платить за его вывоз суммы до 20 раз больше, чем платили ранее.

Реформа системы обращения с отходами началась в России в 2017 году. В соответствии с ней регионы утвердили территориальные схемы и программы обращения с ТКО, нормативы их накопления, выбрали региональных операторов по вывозу мусора. В Иркутской области к работе по новой системе перешли в 2019 году. Руководитель региональной службы по тарифам Александр Халиулин заявлял, что в Иркутской области тариф на вывоз мусора для населения ниже, чем в среднем по стране.