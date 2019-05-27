Дефицит бюджета Алтайского края увеличится в 2019 году в два раза

БАРНАУЛ, 27 мая. /ТАСС/. Поправки в бюджет Алтайского края, которые планируется принять на будущей сессии заксобрания, увеличат дефицит бюджета региона до 10 млрд рублей. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции заместитель председателя правительства региона, министр финансов Данил Ситников.

Алтайский край в 2019 году получит дополнительно 5,6 млрд рублей из федерального бюджета, 1,5 млрд рублей из них будут направлены на оплату труда сотрудникам бюджетной сферы.

"Дефицит бюджета составит 10 млрд 65 млн рублей, что не превышает норму, установленную законодательством. Проект внесен в заксобрание в установленном порядке и будет на этой неделе рассмотрен депутатами. В первоначально утвержденном законе дефицит был предусмотрен в 5,2 млрд рублей. Основной источник покрытия [дефицита] - остатки средств бюджета на 1 января 2019 года, они дают возможность принять такое решение", - сказал министр финансов края.

Он подчеркнул, что в крае не возникнет ситуации, когда придется брать коммерческие кредиты или выпускать облигации для погашения дефицита бюджета.

Прогнозируемый объем доходов бюджета на 2019 год увеличится на 754 млн рублей - до 101 млрд 397 млн рублей, увеличившись на 1% к первоначальному закону о бюджете. Расходы прогнозируются в объеме 111 млрд 463 млн рублей, что на 5 млрд 589 млн рублей превышает первоначальные объемы. Поправки в бюджет депутаты краевого заксобрания рассмотрят на сессии в конце мая.