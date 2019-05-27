Инженеры НГТУ создадут энергоустановку для электромобиля на базе спорткара Marussia

НОВОСИБИРСК, 27 мая. /ТАСС/. Инженеры Новосибирского государственного университета (НГТУ) разработают энергетическую установку для создания электромобиля на базе российского спорткара Marussia, сообщил ТАСС помощник проректора НГТУ по научной работе Александр Штанг.

"НГТУ будет разрабатывать энергетическую установку для создания прототипа электромобиля [на базе спорткара]. Если говорить о прототипе, важно понимать, что в последние годы разработаны различные типы накопителей, которые позволяют электромобилям экспоненциально развиваться. <…> Мы собираем элементную базу и формируем прототип, в дальнейшем мы, конечно, рассматриваем более глубокое создание элементов на базе компетенций вуза", - сказал Штанг.

Как сообщала ранее пресс-служба НГТУ, работа займет полтора года. В ходе работ двигатель внутреннего сгорания будет заменен на мощный энергоэффективный электродвигатель, на создаваемый электромобиль будут установлены литий-ионные батареи и синтезирована система управления. По словам директора компании "Спектр" Андрея Братенькова, в Новосибирск было привезено шесть экземпляров автомобиля марки Marussia.

"Задача инженеров и научного сообщества НГТУ НЭТИ - продемонстрировать компетенции по созданию отечественных автомобилей. В нашем университете создают энергоэффективные двигатели, преобразователи, накопители энергии, электроприводы, есть сильная школа материаловедения и машиностроения, есть научные коллективы, которые глубоко понимают кинематику и энергетику движения электротранспортных средств", - привела пресс-служба слова Штанга.

В 2007 году была основана компания Marussia Motors, которая должна была выпускать отечественные суперкары. Прототипы моделей Marussia были разработаны компанией, однако, в 2014 году она прекратила существование, так и не выпустив ни одного серийного автомобиля.