В школах и детсадах Новосибирска могут установить контейнеры для раздельного сбора мусора

НОВОСИБИРСК, 27 мая. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Экология-Новосибирск" планирует установить контейнеры для раздельного сбора мусора в школах и детских садах Новосибирской области. Об этом в понедельник на круглом столе, посвященном взаимодействию регионального оператора с юридическими лицами, сообщила генеральный директор компании Лариса Анисимова.

"Обсудим, посмотрим, скорее всего пойдем по пути установки контейнеров [для раздельного сбора ТБО] в школах и детских садах именно региональным оператором и будем совмещать с нашей акцией "Экознайка". <…> Посмотрим, как логистику организовать, насколько финансово это будет затратно", - сказала Анисимова в ходе круглого стола "Взаимодействие регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области с юридическими лицами региона".

Инициативу одобрили власти Новосибирской области. "Идея, кстати, интересная, я думаю, что мы ей отдельное совещание посвятим, по образовательным учреждениям, раздельный сбор мусора, тоже в течение ближайших двух недель соберемся, пообсуждаем", - добавил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Андрей Михайлов.

С начала 2019 года Новосибирская область перешла на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами. Региональным оператором ТКО стала компания "Экология-Новосибирск", которая также является концессионером по строительству двух мусороперерабатывающих заводов в области для решения проблемы с переработкой мусора в регионе. Ранее в компании сообщали, что разработали несколько проектов для разного возраста, в том числе проект "Экознайка", который распространяется в младшей школе и в детских садах - это книжка-раскраска, обучающая бережному отношению к экологии, принципам раздельного накопления.