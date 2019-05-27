В Красноярске ребенок получил ожоги 90% тела, упав в неогороженную яму с золой

НОВОСИБИРСК, 27 мая. /ТАСС/. Следователи в Красноярске начали проверку по факту падения 7-летней девочки в неогороженную яму с золой, вырытую на улице. Ребенок находится в больнице с 90% ожогами тела, сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления.

"25 мая 2019 года в следственные органы поступило сообщение, что в больницу города Красноярска доставлен ребенок с термическими ожогами площадью около 90%. По данному факту ГСУ СК РФ по Красноярскому краю начата доследственная проверка", - говорится в сообщении.

В следственном управлении региона уточнили, что дети играли в мяч неподалеку от улицы Спортивной и заинтересовались ничем не огороженной и не прикрытой ямой, куда местные жители высыпали печную золу. Сообщается, что глубина ямы достигает двух метров. По неосторожности девочка упала в яму, но несмотря на то, что ее тотчас вытащили, получила серьезные ожоги. "В настоящее время следователь устанавливает, на каком основании была вырыта яма в месте общего пользования", - уточняют в ведомстве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.