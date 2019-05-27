{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая система обращения с ТКО

Нормативы накопления ТКО для юридических лиц Иркутской области снизят в несколько раз

По словам главы региона Сергея Левченко, необходимо сделать перерасчет платежей для юридических лиц, начиная с 1 января 2019 года

ИРКУТСК, 27 мая. /ТАСС/. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для юридических лиц в Иркутской области будут снижены в пять-шесть раз. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы Иркутской области.

"Сигналы от юридических лиц, малого и среднего бизнеса о том, что нормативы были завышены, подтвердились. Снижение произойдет кратно, в пять-шесть раз", - привела пресс-служба слова губернатора региона Сергея Левченко. По его словам, необходимо сделать перерасчет платежей для юридических лиц, начиная с 1 января 2019 года.

После снижения нормативов Иркутская область войдет в число субъектов РФ, где плата за ТКО для юридических лиц будет ниже, чем в среднем по России.

Отходы в Иркутской области в настоящее время свозятся на 15 действующих полигонов. Кроме того, в регионе строятся полигоны в Черемховском и Нижнеудинском районах, разрабатывается проект мусороперерабатывающего комплекса под Ангарском, идет проектирование мусороперегрузочной и мусоросортировочной станций в Ольхонском районе.

Теги
РоссияЛевченко, Сергей ГеоргиевичИркутская областьНовая система обращения с ТКО
Арктика сегодня
Строительство Трансполярной магистрали до Игарки планируется начать после 2035 года
Строительство дороги до Игарки велось с 1947 по 1953 годы, но позже построенные участки были заброшены
Читать полностью