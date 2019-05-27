Нормативы накопления ТКО для юридических лиц Иркутской области снизят в несколько раз

ИРКУТСК, 27 мая. /ТАСС/. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для юридических лиц в Иркутской области будут снижены в пять-шесть раз. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы Иркутской области.

"Сигналы от юридических лиц, малого и среднего бизнеса о том, что нормативы были завышены, подтвердились. Снижение произойдет кратно, в пять-шесть раз", - привела пресс-служба слова губернатора региона Сергея Левченко. По его словам, необходимо сделать перерасчет платежей для юридических лиц, начиная с 1 января 2019 года.

После снижения нормативов Иркутская область войдет в число субъектов РФ, где плата за ТКО для юридических лиц будет ниже, чем в среднем по России.

Отходы в Иркутской области в настоящее время свозятся на 15 действующих полигонов. Кроме того, в регионе строятся полигоны в Черемховском и Нижнеудинском районах, разрабатывается проект мусороперерабатывающего комплекса под Ангарском, идет проектирование мусороперегрузочной и мусоросортировочной станций в Ольхонском районе.