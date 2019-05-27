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В Барнауле в результате ДТП получил повреждения газопровод

На месте аварии ведутся замеры концентрации газа

БАРНАУЛ, 27 мая. /ТАСС/. ДТП произошло на проспекте Калинина в Барнауле в понедельник. В результате происшествия автомобилем был поврежден газопровод, ведутся замеры концентрации газа на месте аварии, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии города.

"В результате ДТП на проспекте Калинина, 116г поврежден газопровод. На месте аварии работают сотрудники МЧС, ГИБДД, газовой службы, ведутся замеры концентрации газа. В результате аварии газоснабжение населения не нарушено", - сообщили в пресс-службе.

Для устранения последствий аварии и в целях безопасности ограничено движение транспортных средств, в том числе трамваев. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю, водитель автомобиля, попавшего в аварию, погиб. Другие подробности не приводятся.

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