Новосибирский авиазавод уведомил власти о сокращении 45 сотрудников

НОВОСИБИРСК, 27 мая. /ТАСС/. Новосибирский авиазавод (НАЗ) им. В.П. Чкалова уведомил власти региона о планируемом сокращении 45 сотрудников с января по июнь 2019 года, сообщили ТАСС в пресс-службе в Министерства труда и социального развития области.

В середине мая ряд местных СМИ опубликовал информацию, что завод прекратит производство истребителей Су-34, которые выпускает уже больше 10 лет, на предприятии сокращают сотрудников. Объединенная авиастроительная корпорация информацию о планах переноса производства в Комсомольск-на-Амуре опровергла.

"Филиал ПАО "Компания "Сухой" "НАЗ им. В.П. Чкалова" в установленном законодательством порядке уведомил Государственное учреждение Новосибирской области "Центр занятости города Новосибирска" о планируемом увольнении в связи с сокращением ... 45 работников в период с 12 января по 28 июня 2019 года", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, с начала года уволено 24 работника, еще 10 человек уволят до конца июня.

Комментарий предприятия ТАСС получить не удалось.

НАЗ им. Чкалова основан в 1931 году. В годы Великой Отечественной войны выпустил более 15 тыс. истребителей Як-7 и Як-9. Позже завод также был ориентирован на выпуск военной авиации. Основная его продукция - фронтовые бомбардировщики Су-34, завод также выпускает детали гражданских пассажирских самолетов SSJ-100.