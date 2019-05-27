В Иркутской области возбудили уголовное дело о выделении некачественного жилья сиротам

ИРКУТСК, 27 мая. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о халатности в связи с предоставлением детям-сиротам некачественного жилья в Куйтунском районе. Об этом в понедельник сообщается на сайте областной прокуратуры.

"По материалам проведенной прокуратурой Куйтунского района проверки качества и своевременности строительства многоквартирных домов, предназначенных для детей-сирот и лиц из их числа, по государственным контрактам, следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Прокуратурой выявлены факты нарушения застройщиком сроков завершения строительства и сдачи готовых объектов, выполнения отделочных работ в квартирах не в полном объеме, ненадлежащего осуществления работ по проведению тепловых сетей, отсутствия работ по благоустройству придомовой территории", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры Иркутской области ТАСС уточнили, что претензии у надзорного органа возникли к двум трехэтажным многоквартирным домам. Установлено, что они возводились в отсутствие государственного строительного надзора. Местные власти в конце 2018 года выдали застройщику разрешение на ввод домов в эксплуатацию, несмотря на то, что они не были полностью готовы, и предоставили детям-сиротам квартиры, непригодные для проживания.

Прокуратура внесла в адрес застройщика представление с требованием устранить недостатки. Представления об устранении нарушений законодательства направлены главе Куйтунского муниципального образования и в Министерство имущественных отношений области.

Ранее журналист из Иркутска на форуме ОНФ "Правда и справедливость" рассказал президенту РФ Владимиру Путину о том, что в 2016 году 90 сирот в городе Тайшете были заселены в новый дом, который построен с серьезными недостатками: в нем протекает крыша и трескаются стены. Из-за этого, по словам журналиста, управляющая компания, которая брала дом на обслуживание, отказалась от него. Министерство имущественных отношений области через суд добивается от застройщика устранения недостатков.