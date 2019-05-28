Площадь природных пожаров в Иркутской области увеличилась в 1,6 раза

ИРКУТСК, 28 мая. /ТАСС/. Площадь природных пожаров за сутки увеличилась в 1,6 раза в Иркутской области и утром во вторник составляет 1709 га. Лес горит в девяти районах, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Утром в понедельник площадь природных пожаров составляла 1027 га. Синоптики прогнозировали усиление ветра до 19 м/с, в связи с чем ГУ МЧС России по Иркутской области накануне распространило предупреждение о возможном задымлении в населенных пунктах.

"В локализованном состоянии зарегистрировано два пожара, их общая площадь составляет 8 га. По одному такому возгоранию находится в Иркутском и Бодайбинском районах. Действует восемь [нелокализованных] природных пожаров на площади 1702,1 га. Два очага в Нижнеилимском районе, по одному - в Тайшетском, Усть-Кутском, Усть-Удинском, Черемховском, Боханском и Осинском районах", - говорится в сообщении.

За сутки в регионе ликвидировали два пожара на площади 75 га.

Во вторник в Иркутскую область пришло похолодание, в некоторых районах прошел мокрый снег, местами ожидаются заморозки до минус трех градусов, дожди и грозы. Несмотря на это, в отдельных территориях, как сообщается на сайте Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сохранится высокий и чрезвычайно высокий классы пожарной опасности в лесах.

В начале мая в южных районах Иркутской области складывалась сложная ситуация с лесными пожарами, огонь подходил близко к нескольким поселкам в Иркутском районе, в двух из них эвакуировали жителей. Дым от крупного пожара затруднял движение на федеральной трассе Р-255 между Иркутском и Ангарском, вечером 8 мая сильный смог наблюдался в Иркутске. Природный пожар, который угрожал поселку Большое Голоустное, перешел на земли Прибайкальского национального парка, где за сутки из-за сильного ветра площадь возгорания увеличилась с 7 га до 1,1 тыс. га, затем до 1,25 тыс. га.