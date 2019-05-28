Один из фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне" заявил, что готов сам защищаться в суде

КЕМЕРОВО, 28 мая. /ТАСС/. Руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, который является фигурантом уголовного дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово, заявил, что хотел бы отказаться от услуг адвоката и самостоятельно защищать себя в ходе судебного процесса, передает корреспондент ТАСС с заседания Заводского районного суда Кемерова.

"Находясь под стражей более года, у меня было достаточно времени, чтобы изучить уголовный и уголовно-процессуальный кодексы РФ", - сказал Полозиненко и пояснил, что может самостоятельно представлять свои интересы, а отказ от защитника не связан с нехваткой средств на оплату его услуг.

Суд отклонил заявление Полозиненко, посчитав, что защитник ему нужен.

На прошлой неделе в Заводском районном суде Кемерова начался допрос потерпевших в рамках процесса по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Среди обвиняемых, помимо Полозиненко, гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, инженер противопожарной системы "Системный интегратор" (повар по образованию) Александр Никитин, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания - основной собственник ТРЦ) Георгий Соболев и гендиректор комбината Юлия Богданова.

В результате пожара 25 марта 2018 года в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 79 пострадали. По факту пожара возбуждены три уголовных дела. В ходе следствия было установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание на четвертом этаже, а гибели людей способствовали нарушения требований пожарной безопасности, в том числе неработающие системы пожарной защиты и закрытые эвакуационные выходы.