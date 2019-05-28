В конкурсе "Авиароботех-2019" в Томске примут участие 11 команд

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Одиннадцать команд - разработчиков авиационных беспилотников со всей страны примут участие в конкурсе "Авиароботех-2019". Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Фонда перспективных исследований.

"Заявки на участие в конкурсе "Авиароботех-2019" подали 11 команд, представляющих разработчиков авиационных беспилотных систем из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Ижевска и Тамбова", - сказали в пресс-службе.

За время конкурса разработчики дронов должны продемонстрировать, как их аппарат может решать задачи по фотосьемке, мониторингу, доставке грузов и поиску людей. Всего предусмотрено пять заданий: создание 3D-модели населенного пункта, мониторинг участка линий электропередач и газопровода, доставка груза массой 10 кг между двумя площадками на расстояние в 10 км и поиск людей в лесном массиве с передачей им спасательного комплекта.

Полеты беспилотников будут проводиться 29 и 30 мая. Подведение итогов состоится 31 мая. Победитель конкурса будет приглашен к участию в проекте "Тайга".

Организаторами конкурса "Авиароботех-2019" выступают Ассоциация "Аэронет" и администрация Томской области. Координатором взаимодействия организаторов и других заинтересованных организаций является Фонд перспективных исследований.

Проект "Тайга"

В 2018 году межведомственная рабочая группа коллегии Военно-промышленной комиссии утвердила реализацию проекта "Тайга" в Томской области. Проект предполагает создание в области опытного района доставки грузов и выполнения других задач с использованием беспилотных авиационных комплексов.

Наибольший уровень заинтересованности сервисами "Тайги" оказался у нефтегазовой отрасли и в госуправлении. В частности, томских газовиков интересует выявление врезок в нефтепроводы и отслеживание людей, несанкционированно находящихся в охраняемых зонах.

Еще одним из востребованных сервисов должна стать услуга по защите объектов каких-либо компаний от несанкционированного доступа беспилотных аппаратов, что также может быть реализовано в рамках проекта.

В целом к 2020 году в Томской области потребность организаций в сервисе с беспилотниками достигнет 1 млрд 367 млн рублей.