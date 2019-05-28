На Алтае сотрудники МВД РФ задержали создателя криптовалютной пирамиды из Казахстана

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Сотрудники российской полиции задержали на Алтае создателя криптовалютной пирамиды из Казахстана по просьбе правоохранительных органов этого государства. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудники Алтайского линейного управления МВД России оказали содействие полицейским Республики Казахстан в поиске и задержании гражданина этой страны, находящегося в межгосударственном розыске", - сказала она.

Задержанный - директор коммерческой организации - является фигурантом уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

"Мужчина подозревается в создании финансовой криптовалютной пирамиды и привлечении крупных инвестиций под обещание сверхвысокой доходности. Так, одна из потерпевших перечислила злоумышленникам почти 13,9 млн тенге (более 2,3 млн рублей по текущему курсу). Выявлено почти триста аналогичных эпизодов", - добавила официальный представитель МВД.

В январе 2019 года фигурант скрылся от следственных органов Республики Казахстан и был объявлен в международный розыск. Сотрудники патрульно-постовой службы и уголовного розыска транспортной полиции задержали разыскиваемого на перроне железнодорожного вокзала при посадке в поезд сообщением Барнаул - Москва. Он признался, что верхом на лошади незаконно пересек границу России и Казахстана и до недавнего времени проживал в краевой столице, а затем решил переехать в Москву. При покупке билета на поезд он даже предпринял меры предосторожности, отправив в кассу вместо себя знакомого.

"В настоящее время лицу, в отношении которого Барнаульской транспортной прокуратурой решается вопрос об экстрадиции, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заключила Волк.