На территории кардиоклиники в Новосибирске создадут центр ядерной медицины

НОВОСИБИРСК, 28 мая. /ТАСС/. Центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр) для диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях будет построен в Новосибирске на территории научно-исследовательского института (НИИ) патологии кровообращения им. академика Мешалкина (клиника Мешалкина). Об этом сообщил во вторник губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Мы определили принципиально локацию, где это будет, определили земельные участки. Предстоит еще большая работа по разработке проектно-сметной документации. Это будет на территории центра имени Мешалкина", - сказал Травников.

Индустриальный директор РЭК ГК "Ростех" (занимается реализацией проекта) Сергей Сахненко уточнил журналистам, что параметры объекта, в том числе объем инвестиций, будут понятны только после разработки проекта. Пока "Ростех" и региональные власти не пришли к окончательному решению относительно необходимых мощностей центра.

"Ростех" планирует создать сеть клиник для ранней диагностики и щадящей терапии онкозаболеваний, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, во Владивостоке, Новосибирске, Обнинске (Калужская область) и Москве.

Позитронно-эмиссионная томография - высокотехнологичный метод исследования, позволяющий оценить работу тканей и органов на уровне метаболизма. С его помощью наиболее точно определяется стадия онкологического заболевания, наличие метастазов, контролируется качество лечения.

Клиника Мешалкина создана в конце 1950-х годов как НИИ патологии кровообращения. Является одним из крупнейших многопрофильных научных, клинических и образовательных учреждений специализированной медпомощи Минздрава РФ. В клинике выполняют все виды операций на сердце и сосудах, в том числе при нарушениях мозгового кровообращения.