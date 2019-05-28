Один человек пострадал при взрыве газа на строительном рынке в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 28 мая. /ТАСС/. Взрыв газового баллона с фреоном произошел в торговом комплексе "Левобережный" в Кировском районе Новосибирска. В результате взрыва пострадал работник торговой точки, сообщили ТАСС в ГУ МВД по Новосибирской области.

"На рынке, на одной из торговых точек по техническим причинам взорвался баллон с фреоном, он находился рядом с холодильником. Пострадал работник, он доставлен в больницу с серьезными травмами", - сообщили в ведомстве.

Также в МВД добавили, что сотрудники полиции выезжали на место происшествия для разбирательства. "Проходит проверка по данному факту", - добавили в управлении.