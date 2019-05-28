"Аэрофлот" с 2020 года начнет перелеты из Красноярска в Юго-Восточную Азию и Европу

КРАСНОЯРСК, 28 мая. /ТАСС/. "Аэрофлот" с января 2020 года начнет выполнять перелеты из аэропорта Красноярск в Юго-Восточную Азию и Европу. Об этом сообщил во вторник губернатор края Александр Усс на стратегической сессии "Север" Сибирского федерального университета (СФУ), посвященной вопросам развития арктических и северных территорий региона.

В настоящее время прямых регулярных рейсов из Красноярска в страны Европы нет, в государства Юго-Восточной Азии летают только чартерные самолеты.

"Красноярск становится базовым аэропортом для "Аэрофлота". В следующем году, в январе, "Аэрофлот" должен начать авиаперелеты в Юго-Восточную Азию прежде всего и даже в Европу", - сказал Усс, отметив, что следствием этого может стать рост пассажиропотока с 2,5 млн человек в год до 3,5 млн.

Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев сказал, что компания может открыть хабы в Сочи, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске. В конце прошлого года Усс сообщил, что "Аэрофлот" планирует разместить в Красноярске авиаотряд. Сообщалось, что создание на базе красноярского аэропорта хаба национального перевозчика позволит значительно увеличить объемы обслуживания пассажиров и воздушных судов.