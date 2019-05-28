Военные поблагодарили губернатора Левченко за защиту стратегического объекта от пожара

ИРКУТСК, 28 мая. /ТАСС/. Командование главного центра предупреждения о ракетном нападении выразило благодарность губернатору Иркутской области Сергею Левченко и региональному министерству лесного комплекса за помощь в защите объекта системы предупреждения о ракетном нападении от воздействия лесного пожара. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Пожар остановили в нескольких сотнях метров от стратегического объекта. Если бы не самоотверженная работа военнослужащих и министерства лесного комплекса региона, пострадал бы объект, который важен для обеспечения обороноспособности нашего государства", - цитирует пресс-служба слова генерал-лейтенанта Анатолия Соколова.

По словам министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды, пожар в районе стратегического объекта распространялся со скоростью 3-4 км/ч, в тушении было задействовано около тысячи человек и больше 300 единиц техники.

За минувшие сутки площадь природных пожаров в Иркутской области увеличилась в 1,6 раза и составляет 1 709 га. Синоптики прогнозировали усиление ветра до 19 м/с, в связи с чем ГУ МЧС России по Иркутской области накануне распространило предупреждение о возможном задымлении в населенных пунктах.

В начале мая в южных районах Иркутской области складывалась сложная ситуация с лесными пожарами, огонь подходил близко к нескольким поселкам в Иркутском районе, в двух из них эвакуировали жителей. Дым от крупного пожара затруднял движение на федеральной трассе Р-255 между Иркутском и Ангарском, вечером 8 мая сильный смог наблюдался в Иркутске.