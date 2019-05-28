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Мужчина, пострадавший при взрыве газа на строительном рынке в Новосибирске, скончался

Взрыв баллона с фреоном произошел в торговом комплексе "Левобережный" в Кировском районе города

НОВОСИБИРСК, 28 мая. /ТАСС/. Мужчина, пострадавший в результате взрыва газового баллона с фреоном на строительном рынке в Кировском районе Новосибирска, скончался, сообщили во вторник ТАСС в следственном управлении СК по Новосибирской области.

"Поступила информация, что погиб мужчина. Наши сотрудники выехали на место происшествия", - сообщили в управлении.

Ранее сообщалось, что взрыв баллона с фреоном произошел в торговом комплексе "Левобережный" в Кировском районе города. Пострадавший работник торговой точки, по информации регионального ГУ МВД, был доставлен больницу с серьезными травмами.

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