Более 700 объектов снесут для строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 28 мая. /ТАСС/. Власти Новосибирска планируют снести 719 построек на левом и правом берегах Оби при подготовке к строительству четвертого автомобильного моста через реку, работы начнутся летом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"В зону строительства мостового перехода попадает 719 объектов, подлежащих сносу", - отметили в пресс-службе.

Среди объектов, которые подлежат сносу, - малоэтажные кирпичные и деревянные нежилые помещения, хозяйственные постройки, киоски, ограждения, АЗС на улицах Станционная и Инская и др.

Как указано на портале госзакупок в документах аукциона, объявленного ГКУ "Мост", начальная (максимальная) цена контракта на проведение работ по сносу составляет 47,45 млн рублей. Финансироваться работы будут из областного бюджета.

Итоги аукциона подведут 17 июня. Снос зданий начнется сразу после заключения госконтракта. Площадку под строительство моста должны подготовить не позднее 20 ноября 2020 года.

Четвертый мост через Обь должен соединить центральную часть Новосибирска с одним из самых оживленных районов левого берега. Мост позволит значительно разгрузить существующие переправы. Его стоимость составит около 30 млрд рублей. Мост будет строиться с использованием средств частного инвестора, и, чтобы окупить затраты, проезд по нему будет платным.